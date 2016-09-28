В Одессе стартует международный фестиваль "Золотые скрипки Одессы"

В Одессе сегодня, 28 сентября, стартует международный фестиваль «Золотые скрипки Одессы. Отцы и дети».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, в этом фестивале примут участие лучшие скрипачи мира разных поколений.

«Будут представлены музыкальные композиции целых династий виртуозных скрипачей. Все они – обладатели множества престижнейших наград международных конкурсов, многие и сами являются членами жюри конкурсов и фестивалей, преподают в лучших музыкальных институтах мира, дают мастер-классы и концертируют», - говорится в сообщении.

В числе участников - музыкальный директор общественной благотворительно-образовательной организации Capriccio Music (США, Сан-Франциско) Александр Айзенберг, заведующий кафедрой скрипки Московской государственной консерватории им. Петра Чайковского Сергей Кравченко (Россия), директор Института скрипки в Бордо Захарий Зорин (Франция), доцент университета PennStateUniversity Макс Зорин (Франция).

Кроме того, солисты Израильского филармонического оркестра под управлением Зубина Меты и ансамбля «Виртуозы Тель-Авива» - Александр, Марианна и Юджин Поволоцкие (Израиль) и пр.

Отмечается, что все участники-виртуозы, представляющие старшее поколение, родились в Одессе.

Художественный руководитель фестиваля «Золотые скрипки Одессы», заслуженный журналист Украины, выпускник Одесской школы им. Петра Столярского и Одесской консерватории по классу Вениамина Мордковича - Игорь Покровский.

«Цель фестиваля - возрождение музыкальных традиций и славы известной во всем мире одесской скрипичной школы, родоначальником которой по праву считается профессор Петр Столярский», - подчеркнули в мэрии.

Фестиваль продлится по 2 октября.