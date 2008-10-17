Приватизация крупных компаний состоится в 2010 году

Приватизация крупных украинских компаний, вероятнее всего, состоится после президентских выборов, в 2010 году.

Такое мнение высказал агентству УНИАН руководитель аналитического отдела инвестиционной группы «Сократ» Константин СТЕПАНОВ.

Кроме того, добавил он, возможно, что финансовые рынки к 2010 году пройдут волну кризиса и начнут восстанавливаться, поэтому цена приватизируемых компаний возрастет относительно текущей, и поступления в бюджет от продажи увеличатся. А в 2009 году, считает К.СТЕПАНОВ, поступления от приватизации могут, вероятно, составить только 600-800 млн. грн., так как в этот период политические конфликты будут продолжаться.

По словам аналитика, многомиллиардные поступления от приватизации в государственный бюджет могут быть только от продажи крупнейших компаний, таких как «Укртелеком», Одесский припортовый завод, а также энергогенераторов. Он отметил, что предприятия, находящиеся в списке на приватизацию, нуждаются в срочных финансовых вливаниях для обновления собственных средств и для трансформации бизнеса в текущих рыночных условиях.

Как отметил К.СТЕПАНОВ, «текущие результаты по поступлениям в казну от проведенной приватизации просто мизерные относительно того, что закладывалось в бюджет на 2008 год, и составляют всего лишь 4% (375,7 млн. грн.) от запланированных доходов». Основной причиной, по его мнению, является продолжающийся конфликт вокруг руководства Фонда государственного имущества и между правительством и Президентом за контроль над приватизацией.

Как считает аналитик, политическая нестабильность в целом и конфронтация между ветвями власти, в частности, продолжается уже долгое время, что не могло не отразиться на приватизационных вопросах. По его словам, «основная цель правительства - это пополнение бюджета за счет поступлений от приватизации, несмотря даже на текущую стоимость продаваемых активов». В то же время Президент накладывает свое вето на решение по приватизации стратегически важных объектов на неопределенный срок. Пока не будет политической стабильности в стране, начала приватизации ожидать не приходится, добавил эксперт.

По мнению К.СТЕПАНОВА, «все эти события отпугивают иностранных инвесторов, проявляющих интерес к приватизируемым предприятиям в Украине, и усиливают позиции украинских финансово-промышленных групп, заинтересованных в покупке государственных активов по низкой цене». Кроме того, отметил аналитик, у многих заинтересованных в приватизации зарубежных участников отсутствуют средства для покупки украинских активов вследствие значительного сокращения возможностей по привлечению финансирования.