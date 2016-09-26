В Днепре прошла выставка ретро-автомобилей (фоторепортаж)

Выставка "D. A. R. S. – 2016" представила публике как легендарные олдкары американского, немецкого (европейского) и советского автопрома прошлого столетия, так и эксклюзивные экземпляры ХХІ века – всего около 100 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 30 сентября состоится крупнейший в Украине фестиваль ретро-автомобилей OldCarLand.