В Днепре прошла выставка ретро-автомобилей (фоторепортаж)
12:42, 26 сентября 2016Общество
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В Днепре на территории Национального центра аэрокосмического образования молодежи им. А. М. Макарова 24-25 сентября 2016 года состоялась выставка антикварных и эксклюзивных автомобилей "Dnepr Auto Retro Show – 2016".
Публике представили около сотни единиц техники / Фото УНИАН
Выставка "D. A. R. S. – 2016" представила публике как легендарные олдкары американского, немецкого (европейского) и советского автопрома прошлого столетия, так и эксклюзивные экземпляры ХХІ века – всего около 100 единиц техники.
Как сообщал УНИАН, в Киеве 30 сентября состоится крупнейший в Украине фестиваль ретро-автомобилей OldCarLand.
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