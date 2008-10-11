Украину атакует новая разновидность вируса гриппа

Украину атакует "Брисбен" - новый вирус гриппа, сообщает ICTV.

Ежегодно гриппом болеют почти 16 миллионов украинцев, треть случаев заканчиваются осложнениями. В этом году ситуация обещает быть еще хуже. Украинцев атакуют три штамма вирусов. Причем, один из них - австралийский "Брисбен" - придет на нашу территорию впервые. Медики предостерегают: у украинцев нет никакого иммунитета против него.

Только за две последние недели "Брисбен" уложил в кровать почти 50 тысяч человек. Медики прогнозируют, что в октябре жертв будет вдвое больше. Эпидемия неизвестного гриппа начнется в декабре.

Украинцы беззащитны. Они не имеют иммунитета против нового вируса гриппа, отмечают медики.

Руководитель Украинского центра гриппа профессор Аркадий ФРОЛОВ говорит, что "мы к ним не имеем антител, то есть абсолютно все чувствительны к этим подтипам". Тем, кто за это время не укрепит свой организм, уже через два месяца гарантирована головная боль и высокая температура, а потом - длительное лечение от осложнений. По словам А.ФРОЛОВА, "у 20-27% заболевших гриппом развиваются осложнения".

Врачи советуют профилактику. Прежде всего – сделать прививку, особенно детям и пожилым людям, у которых чаще всего возникают осложнения. И не только бронхиты или даже воспаление легких, а и инфаркты, поражения нервной системы и тяжелые заболевания почек. Однако вакцинироваться следует только после рекомендаций врача и желательно в его присутствии.

Врач-иммунолог Федор ЛАПИЙ отмечает, что "в группе вакцинированных - меньше госпитализаций, меньше смертей, соответственно, меньше денег будете тратить на лечение и меньше будете находиться на больничной койке".

Медлить с прививкой не следует, советуют врачи. Большинство людей приобретают иммунитет лишь через месяц после вакцинации. А треть - через два.

Кроме различных лекарств, укрепить иммунитет помогут экстракты разных трав, эхинацея и корень женьшеня, а еще - традиционные чеснок и лук, отмечает телеканал.