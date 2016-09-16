В Днепропетровской области разыскивают двух дезертиров (фото)

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

"За совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 407 Уголовного кодекса Украины разыскиваются гражданин Бондаренко Максим Евгеньевич, 24.01.1995 г.р., уроженец Харьковской области, и гражданин Осипов Виталий Владимирович, 21.08.1985 г.р", - говорится в сообщении.

Отмечается, что молодые люди самовольно покинули место службы.

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12 сентября штаб АТО сообщил, что диверсионно-разведывательная группа боевиков атаковала позиции украинских военных в районе Станицы Луганской на Луганщине. В результате нападения погибли двое военнослужащих ВСУ, пятеро получили ранения, один пропал без вести. Позже стало известно, что огонь открыл вооруженный дезертир, его уже задержали.