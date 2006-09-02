Куда двигаться Одессе - на Восток или Запад?

Сложные погодные условия не помешали тысячам одесситов и представителям 40 иностранных делегаций прибыть сегодня на Приморский бульвар Одессы, чтобы принять участие в праздновании Дня города.

„Среди высоких гостей – 12 послов иностранных государств,15 делегаций городов-побратимов и городов-партнеров, тысячи туристов, которые приурочили прибытие в Одессу ко 2 сентября, - отметил в интервью УНИАН руководитель горуправления культуры и искусств Роман БРОДАВКО. - Это внимание подтверждает, что международный имидж Одессы непрестанно улучшается”.

В приветствии к участникам торжеств городской председатель Эдуард ГУРВИЦ отметил, что „последние 15 лет были очень непростыми, а порой и драматичными для Одессы. По его словам, “это были годы окончательного выбора собственного пути”. Однако, заметил он, „речь шла не о том, куда следовать - на Запад или на востоку? Подобные размышления жителей определенной части Украины вызывали у одесситов удивление. Мы всегда чувствовали себя частью Европы, без нее одесситы не представляют себя. И сейчас Одесса строится, непрестанно укрепляя международные связи”.

“Перспективы сотрудничества, без сомнения, огромны, - убежден мэр Одессы. - Мы искренне надеемся, что и благодаря присутствующим здесь представителям дипломатического корпуса эти перспективы станут реальностью”. „Наши стремления, - отметил Э.ГУРВИЦ, - наполнить европейское местоположение европейским содержанием. Мы хорошо знаем, что никто за нас этого не сделает. Мы мечтаем, чтобы нам всего лишь не мешали, как это уже было в новейшей истории”.

В программе празднования Дня города – гала-концерт на Приморском бульваре; ток-шоу в театре музыкальной комедии, посвященное Дню рождения Одессы; выставка работ художников, посвященная 175-летию со дня рождения одного из мэров города Григория Маразли, и ряд других мероприятий.