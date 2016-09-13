Во Львове прошла акция против Тимошенко и "Интера" (фото)

По словам одного из организаторов, основная цель пикета - привлечь внимание общественности и рассказать людям, кто же на самом деле поддерживает телеканал "Интер", передает Львовский портал.

Читайте такжеРасследование пожара на "Интере": в полиции рассказали о негласных следственных действиях

"Акция возникла спонтанно, когда услышали, что наша Юлия Владимировна защищает спиной телеканал "Интер". В принципе одна из причин, почему началась война, - это телеканал "Интер". Я не скажу, что это 100% его вина, но свои 5 копеек он туда вставил. Я хочу, чтобы люди помнили, с чего все начиналось. Я не критикую никого из наших политиков, но если ничего не изменится, то может быть четвертый майдан", – сказал он.

Участники провели флешмоб-спектакль про лисичку Юлю и котика Цимбала (Михаил Цимбалюк), однако эта акция длилась не долго, поскольку представители организации партии "Батькивщина" порвали плакаты и разогнали участников.

Кроме того, в знак протеста активисты облили офис ВО "Батькивщина" веществом, похожим на кровь, призывая "тимошенковцев" сойти с этой кровавой дороги".

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в здании компании "Национальные информационные системы", которая производит программы "Новости", "Подробности", "Подробности недели" для телеканала "Интер", на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала. Активисты требовали прекратить работу канала, обвиняя "Интер" в том, что он работает как пропагандистское СМИ России.