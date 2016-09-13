В Одесской области вспышка кишечной инфекции: пострадали более десяти школьников
В Одесской области среди учащихся 1-8 классов общеобразовательной школы с. Виноградовка Болградского района зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, в результате котороой пострадали 13 детей.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы во вторник, 13 сентября.
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"Одного ребенка с предварительным диагнозом «Пищевая токсикоинфекция» 09.09.2016 было госпитализировано в инфекционное отделение Болградской центральной районной больницы. Одновременно 09.09.2016 в 18:00 ребенок самовольно покинул больницу. Остальные 12 детей, с легким течением заболевания, получают лечение в амбулаторных условиях. По состоянию на 12.09.16 новых случаев заболевания не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по предварительным результатам проведенного расследования группового заболевания установлено, что возникновению вспышки способствовало несоблюдение гигиенических требований при изготовлении и хранении пищевых продуктов в буфете школы, наличие в ассортименте продуктов, запрещенных для питания детей.
По данным пресс-службы, с целью установления причин возникновения вспышки для лабораторного исследования отобрано 10 проб пищевых продуктов, 2 пробы питьевой воды, 80 смывов, обследовано на носительство возбудителей кишечных инфекций 27 человек.
Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.
Председателю Болградской районной государственной администрации и отделу образования Болградской РГА направлено письмо для принятия соответствующих мер реагирования.