Суд перенес заседание по делу "свободовцев", причастных к беспорядкам под Радой, когда были убиты 4 бойцов НГУ

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании, которое началось с почти часовой задержкой, более 40 пострадавших по делу находились в отдельном зале, с которым был установлен режим видеоконференции.

На заседание прибыли обвиняемые, среди которых председатель фракции ВО “Свобода” в Киевсовете Юрий Сиротюк и бывшие народные депутаты-«свободовцы» Игорь Швайка, Эдуард Леонов и Игорь Сабий. Поддержать обвиняемых прибыли лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок и народный депутат Украины Юрий Левченко.

Зал судебного заседания был заполнен, а под окнами участники акции в поддержку обвиняемых скандировали: “Свободу политзаключенным!”.

Заседание не начиналось из-за того, что всем желающим принять участие в судебном заседании, в том числе некоторым обвиняемым, не было где разместиться, произошла перепалка между обвиняемыми, участниками заседания и судьей по поводу освобождения зала теми, кто не является участниками процесса.

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После того как заседание все же началось, оказалось, что двое обвиняемых по делу — Владимир Райф и Игорь Плохой, которые якобы не являются представителями “Свободы”, не прибыли на заседание, как и некоторые адвокаты.

Судья Подольского райсуда Василий Бородий заявил, что если не было решения о заочном рассмотрении дела, то заседание нельзя проводить без обвиняемых.

После обсуждения этого вопроса с прокурором и защитниками судья постановил: в связи с неявкой двух обвиняемых отложить проведение подготовительного судебного заседания на 10.00 23 сентября.

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Судья также отметил, что поскольку доподлинно не известно, в частности, о том, что Райф получал повестку в суд, то нет оснований применять принудительный привод, как к нему, так и к Плохому. Таким образом, было решено не принимать меры к их принудительному приводу.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации возле ВР произошли беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

Подозрения в уголовном производстве по событиям 31 августа возле Верховной Рады объявили членам ВО «Свобода» Юрию Сиротюку, Эдуарду Леонову, Игорю Швайці и другим. Всего в деле 15 подозреваемых.

12 августа 2016 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении лиц, подозреваемых в участии в беспорядках и совершении теракта 31 августа 2015 совершили теракт возле Верховной Рады.

Им инкриминируются правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины.