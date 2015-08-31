В столичные райотделы милиции доставлены 20 свободовцев

Об этом сообщил заместитель прокурора Киева Анатолий Корж, передает телеканал "112 Украина".

"Сейчас в два райотдела столичной милиции доставлены около 20 человек, которые проверяются на причастность к указанным событиям. С ними проводятся первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

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Корж также информировал о том, что следствие проведет ряд экспертиз для установления причины смерти бойца Нацгвардии.

"Что именно вызвало тяжелые повреждения и смерть пострадавших будет установлено по результатам экспертиз, которые сейчас проводятся", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков прямо обвинил лидера партии ВО “Свобода” Олега Тягнибока в сегодняшних беспорядках под зданием Верховной Рады.