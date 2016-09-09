В Нацполиции прокомментировали задержание начальника уголовного розыска Львовщины пьяным за рулем

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции проводит служебное расследование по факту управления автомобилем в нетрезвом состоянии начальником управления уголовного розыска Национальной полиции во Львовской области Николаем Гладюком.

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Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Он отметил, что работники патрульной полиции Львова 7 сентября составили протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) в отношении начальника управления уголовного розыска области. По данному факту Департамент внутренней безопасности Национальной полиции проводит служебное расследование, по итогам которого будут приняты кадровые решения.

Тракало также подтвердил информацию, обнародованную в СМИ, что на место, где патрульные составляли данный протокол, приезжал и.о. начальника Главного управления Национальной полиции Украины Дмитрий Загария, но он отказался комментировать соответствует ли действительности распространенная информация, что Загария и его водитель "оказывали давление на патрульных и оба были в состоянии алкогольного опьянения".

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"Материалы, обнародованные в СМИ и соцсетях об этом, я читал. Как было на самом деле – покажет служебное расследование. Проводится опрос свидетелей, изучается видео с места происшествия. Данную ситуацию изучают министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. После завершения расследования будут приниматься соответствующие решения", - сказал начальник департамента.

Он также сообщил, что Гладюк не отстранен от должности на время расследования, и опроверг распространенную информацию, что на водителя руководителя областного управления Нацполиции также составлен протокол по ст. 130 КУоАП.

"В настоящее время у меня нет информации о том, что составлен протокол на водителя руководителя Нацполиции области", - сказал Тракало.

В пресс-службе патрульной полиции Львова информацию по поводу инцидента не комментируют.

И.о. начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрий Загария данный инцидент также не комментирует, ссылаясь на то, что назначено служебное расследование и следует дождаться результатов проверки.

Как сообщил 8 сентября на своей странице в Фейсбук народный депутат Украины Владимир Парасюк, "сегодня патрульная полиция Львова задержала пьяного начальника уголовного розыска Львовского областного управления полиции Николая Гладюка. Оформили по ст. 130 КУоАП. Кстати, ехал он с аттестации, которую в этот день проходил. На защиту своего друга приехал еще один начальник, который, по словам свидетелей, тоже был навеселе. Фамилия другого пока тайна. Оба нецензурно выражались к работникам патрульной службы, а также злоупотребляли служебным положением. Видео с регистраторов патрульных уже в Министерстве".

По информации издания ZIK, "в Лычаковском районе Львова патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был руководитель уголовного розыска ГУ Нацполиции Львовской области Николай Гладюк в нетрезвом состоянии. Господин Гладюк пытался избежать наказания, демонстрировал служебное удостоверение. На месте завязался спор. Впоследствии выручать подчиненного прибыл и.о. руководителя ГУ Нацполиции Львовской области Дмитрий Загария на служебном автомобиле с водителем. По данным источников, и водитель, и сам Загария тоже были навеселе. На нарушителей – обоих водителей – патрульные составили протоколы об административных правонарушениях".