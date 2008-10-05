Ющенко подписал закон о взаимной со Словакией охране информации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины № 567-VІ “О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Словацкой Республики о взаимной охране информации с ограниченным доступом”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Верховная Рада приняла Закон «О ратификации соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Словацкой Республики о взаимной охране информации с ограниченным доступом”.

Соглашение было подписано 22 июня 2006 года в Братиславе.

Соглашением предусматривается создание правовых принципов защиты информации с ограниченным доступом, обмен которой в случае необходимости осуществляется между сторонами в ходе политического, экономического, военного, научно-технического или другого сотрудничества в рамках отдельных контрактов.

Субъектами выполнения соглашения являются органы государства, предприятия, учреждения и организации, которые в соответствии с законодательством Украины осуществляют деятельность, связанную с государственной тайной, и получили разрешение на передачу секретной информации иностранному партнеру.

С украинской стороны компетентным органом, ответственным за организацию деятельности по реализации этого соглашения, является СБУ.