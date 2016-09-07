"Особого прорыва" в расследовании убийства Шеремета нет - Деканоидзе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

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"Пока отрабатываются четыре версии, устанавливаем, каков был мотив убийства, но пока особого прорыва нет, к сожалению", - сказала Деканоидзе.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, что касается убийства известного журналиста.

Также Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.