НБУ на 6 октября повысил официальный курс

Национальный банк Украины на 6 октября т.г. повысил официальный курс гривни на 0,02 коп. - до 4,8695 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Напомним, сегодня, после длительного перерыва, НБУ вышел на рынок с продажей иностранной валюты по курсу 5 грн. за 1 долл. Сегодня курс на протяжении дня торговался на уровне 5,15-5,27 грн./долл., к середине торгов гривна укрепилась до 5,11-5,17, а под завершение торгов котировки были на уровне 5,18-5,2 грн./долл.