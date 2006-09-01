Янукович придумал, как заманить учителей в село

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что правительство Украины намерено в нынешнем году увеличить государственное финансирование сферы образования и будет работать над ростом финансирования образовательной сферы в следующем году. Об этом он заявил сегодня на Дне знаний в ялтинской школе №2, сообщает Информационный сервер Партии регионов.

«В этом году мы увеличим государственное финансирование образования и обязательно предусмотрим, чтобы оно увеличилось в 2007 году, - сказал премьер. – Мы обеспечим, чтобы наши школы были укомплектованы учителями. Естественно, для этого нужна достойная заработная плата».

По его словам, реформа образования, которая вскоре начнется в Украине, будет предусматривать увеличение финансирования, которое «прежде всего будет направлено на ученика». «Конечно, стимулы и для учителей, и для школ, и конкурентная среда будут создавать условия для повышения заработной платы», - подчеркнул глава правительства. При этом он сообщил, что до начала реформы сферы образования правительство сделает все, чтобы зарплата росла, и уже до конца этого года, по его словам, зарплата учителей будет повышена на 10%.

Лидер Партии регионов заверил учителей, что сфера образования будет всегда приоритетной для украинского государства. «Будущее нашей страны в руках педагогов. Мы за то, чтобы профессия учителя становилась более престижной», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы приняли решение, что со следующего года учителя, которые согласятся пойти работать в сельские школы, будут постоянно стимулироваться. В качестве первого шага - выплата 5 минимальных окладов», - сообщил глава правительства.

Он отметил, что учебный год сегодня начался в 25 тыс. украинских школах. При этом в нынешнем году открыли двери 19 новых школ. По всей стране начнет работать 10 тыс. компьютерных классов. По словам премьера, в нынешнем году более 220 тыс. студентов будут учиться за государственный счет.

В.ЯНУКОВИЧ подарил ялтинской школе №2 учебники и комплект оборудования для кабинета химии. Он заявил, что берет эту школу под свою опеку.