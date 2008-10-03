Умер украинский поэт Игорь Римарук

Третьего октября преждевременно ушел из жизни Игорь Рымарук - украинский поэт, в прошлом - многолетний главный редактор журнала «Сучасність», заведующий редакцией современной украинской литературы издательства «Дніпро», вице-президент Ассоциации украинских писателей, сообщает Телекритика.

Игорю Рымаруку было 50 лет. Причина смерти пока не известна.

Игорь Рымарук - автор книг «Висока вода» (1984), «Упродовж снігопаду» (1988), «Нічні голоси» (1991), «Goldener Regen» («Золотий дощ», 1996, издательство «Brodina», на немецком и украинском языках), «Діва Обида» (2000, 2002), "Бермудський трикутник" (2007), "Сльоза Богородиці" (2007). Составитель антологии новой украинской поэзии «Вісімдесятники» (1990, Эдмонтон). Стихотворения переводились на многие языки мира, печатались в англо-, испано-, польско-, русско-,румуно-, шведско-, немецкоязычных антологиях украинской поэзии.