Товарооборот между Украиной и США увеличился вдвое

Товарооборот между Украиной и США за 7 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, увеличился вдвое и составил 2,7 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

Эти данные назывались во время первого заседания американо-украинского совета по торговле и инвестициям, в котором приняли участие министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН и заместитель торгового представителя США Джон ВЕРОНО.

В рамках заседания американо-украинского совета запланировано проведение украинско-американского бизнес-форума, на котором украинские и американские компании обменяются опытом относительно путей выхода из кризиса, организации работы на рынках, создания совместных предприятий, рассмотрят вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.