Гриценко: армия не может быть "президентской" или "правительственной"

В государстве нет единой позиции о перспективах развития Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, об этом заявил председатель комитета Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС), комментируя ситуацию с рассмотрением оборонного бюджета на 2009 год.

“Правительство внесло на рассмотрение оборонный бюджет на 2009 год с нарушением закона, потому что к последнему заседанию СНБО он не был на нем рассмотрен и не утвержден в проекте бюджета силовых структур”, - объяснил А.ГРИЦЕНКО.

Он также отметил, что на прошлом заседании профильный парламентский комитет принял решение не поддерживать запрос Минобороны на сумму 32,4 млрд. грн. При этом, отметил народный депутат, все члены комитета выступают за укрепление Вооруженных Сил. А.ГРИЦЕНКО объяснил, что эта сумма (в размере 2,5% от ВВП – УНИАН) не отвечает действующей законодательной и нормативной базе, противоречит соответствующим указам Президента и постановлениям правительства.

”Это свидетельствует о том, что в государстве нет единой позиции о перспективах развития украинской армии. К сожалению, говорят об армии как “президентской” так и “правительственной”, а армия должна быть украинской, - отметил политик.

Вместо этого, как сообщил А.ГРИЦЕНКО, Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны не согласился и с планами правительства по поводу спецфонда Минобороны, в котором предусмотрено иметь 4,2 млрд. грн.

”Это страшная сумма, которую еще нужно заработать, и которая гарантированно не будет заработана. Солдат должен получать деньги с 1 января, и мы настаиваем на том, что максимальный объем специального фонда – это 1 млрд. грн., а 16,4 млрд. грн. – выделить гарантированно по общему фонду”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Кроме этого он сказал, что, к большому сожалению, средства на закупку вооружения для Минобороны планируются, а на создание мощностей для его производства на предприятиях Минпромполитики и Национального космического агентства Украины не выделяются.

”Таким образом, средства на счетах Минобороны будут лежать, а новое оружие не появится”, - сказал народный депутат.

Поэтому, по его словам, комитет настаивает на дополнительном выделении средств для Минпромполитики в размере 75 млн. грн. для подготовки к производству отечественного корабля класса «Корвет» и 125 млн. грн. для производства военно-транспортного самолета АН-70. Для НКАУ - дополнительно выделить 124 млн. грн. для производства отечественного ракетного комплекса.

Инициатива комитета также заключается в увеличении суммы на утилизацию устаревших боеприпасов.

”Те средства, которые предусмотрены, дают возможность загрузить предприятия Минпромполитики для утилизации боеприпасов всего на 2,5 месяца. Остальную часть года они будут простаивать. Поэтому наш комитет рекомендует дополнительно выделить для этих целей еще 300 млн. грн.”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, согласно правительственному проекту Государственного бюджета на 2009 год, на потребности Минобороны запланировано выделить 17,4 млрд. грн. Однако запрос военного ведомства, который поддержал СНБО, составляет 32,4 млрд. грн.