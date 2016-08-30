В Одессе хотят повысить стоимость проезда в электротранспорте до 3 гривень

Как сообщает "Думская", проект соответствующего решения рассмотрит на ближайшем заседании исполком Одесского горсовета.

Ожидается, что подорожают и постоянные билеты, причем для всех категорий пассажиров. Так, месячный ученический для трамвая и троллейбуса будет стоить 45 гривень (сейчас — 31,50). Цена на месячный общегражданский проездной на трамвай и троллейбус вырастет со 110 до 180 гривень.

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Повышение тарифа связано с ростом цен на электрическую энергию, горюче-смазочные и другие материалы, отмечают в мэрии.

Ранее тариф 3 гривны за поездку в КП «Одесгорэлектротранс» называли «порогом безубыточности» предприятия.