На Буковине главу сельсовета приговорили к 8 годам за взятку в $130 тысяч

Как сообщает прокуратура Черновицкой области, 15 февраля 2013 года правоохранители задержали Гидору после получения указанной взятки.

Указанную сумму он требовал и получил от частного предпринимателя за предоставление в аренду земельного участка водного фонда общей площадью 9,77 гектара. При этом, не вынося этот вопрос на рассмотрение сессии сельского совета, используя предоставленные ему властные полномочия, он подделал соответствующие решения сельсовета и договор аренды, то есть совершил уголовные правонарушения, предусмотренные ч.4 ст.368, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 УК Украины.

24 декабря 2015 года Садгорский районный суд Черновцов признал Гидору виновным по ч.1 ст.366 (служебный подлог), а за ч.1 ст.364 (злоупотребление властью) и ч.4 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере служебным лицом, которое занимает ответственное положение, соединенное с вымогательством) – оправдал.

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Прокуратура категорически не согласилась с указанным решением и 29 августа 2016 года отстояла свою позицию в суде апелляционной инстанции. Злоумышленника взяли под стражу из зала суда.

Сельского голову приговорили к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, с конфискацией имущества, кроме жилья, и с лишением 7-го ранга государственного служащего.

Отметим, что в октябре 2015 года Гидора был переизбран сельским головой Каменной.