В Торецке задержан информатор боевиков: собирал данные о передвижении и дислокации техники ВСУ

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции, "на совести пособника террористов, который маскировался под мирного жителя, - артудары по родному городу". Кроме того, установлено, что задержанный намеревался взять в плен военнослужащего ВСУ и передать боевикам.

Во время спецмероприятий по выявлению террористов и их пособников информация о том, чем занимается слесарь местного предприятия, стала известна работникам криминальной полиции. Мужчина был задержан.

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По данным полиции, находясь в освобожденном от боевиков Торецке, он собирал данные о передвижении и дислокации военной техники Вооруженных сил Украины. Информатор наладил контакты с жителями Торецка, которые в 2014 году вступили в ряды незаконных вооруженных формирований и после освобождения города бежали в оккупированную Горловку. Полицейские установили, что в декабре 2014 года подозреваемый через социальную сеть познакомился с женщиной, которая на всех фото, опубликованных в сети на своей странице, была в камуфлированной одежде с символикой «ДНР». Женщина просила мужчину узнавать о позициях ВСУ, перемещении техники и военнослужащих и пересылать данные в соцсети.

«Злоумышленник специально выслеживал места дислокации военных и в переписке сообщал о количестве бойцов в подразделениях ВСУ, танков, БРДМ и другой техники, которая находилась на оборонительном рубеже вблизи Торецка», - сообщили в полиции.

Женщина, которой передавал информацию задержанный, - 43-летняя жительница Торецка, находится в розыске за участие в НВФ «ДНР» и преступления против мирного населения.

В отношении информатора открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 256 (содействие участникам преступной организации) Уголовного кодекса Украины.