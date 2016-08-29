"Думаю про Китай и смертную казнь": журналист пожаловался на "показушный" ремонт трассы Киев-Одесса

На своей странице в Facebook он рассказал, что периодически ездит по одесской трассе примерно к Белой Церкви и привык к тому, что там вечный "ремонт".

Также журналист отметил, что каждый раз, стоя там в пробке, думает про Китай и смертную казнь.

"Этот ремонт - показуха и имитация. Развод. Работы идут не последовательно - трассу "понадкусывали" в разных местах, оставив узкие проезды, где собираются пробки. Иногда сужения абсолютно нелепые, ничем не обоснованные. И эти сужения там уже минимум 2 года. Многие "ремонтируемые" участки давно заросли травой, они заброшены", - выразил возмущение Комаров.

По словам журналиста, заправляя машину, каждый водитель платит с каждого литра топлива так называемый дорожный акциз (с каждого литра бензина это примерно 7-8 гривен). "Даже если руководствоваться самыми нескромными подсчетами стоимости дорожного ремонта от наших дорожников (почему-то в Украине дороги гораздо дороже, чем в Европе), то за 25 лет независимости можно было заасфальтировать всю страну", - рассказал он.

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Также Комаров объяснил, почему трасса Киев-Одесса напоминает худший вариант долгостроя.

"Это не ремонт, а имитация. В субботу и воскресенье работы не ведутся вообще. Какие могут быть выходные дни, когда ремонтируется важнейшая транспортная артерия? Такие работы должны идти круглосуточно, как это делается в цивилизованных странах (где не воруют бюджеты)", - уверен журналист.

Далее он продолжил, что дороги - лакмусовая бумажка и показатель уровня коррупции на высшем государственном уровне.

"В Китае чиновника, пойманного на воровстве бюджетных средств (в том числе предназначенных на строительство дорог), приговаривают к смертной казни. Поэтому там не воруют", - подытожил Комаров.