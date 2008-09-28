«Коні не винні» - вынесен приговор за издевательство над животными

В Житомирской области прокуратура впервые за время независимости Украины довела вину лица в совершении преступления против животных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Черняховский районный суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины предпринимателя, который не обеспечил надлежащих условий для содержания лошадей. Небрежность хозяина привела к тому, что лошади, длительное время голодавшие в конюшне без каких-либо кормов и воды, перегрызали от голода деревянные ограждения конюшни.

«Несчастные животные в поисках корма блуждали по огородам жителей села. Для пяти лошадей такая жестокость хозяина закончилась голодной смертью. Как было установлено во время досудебного следствия, они погибли от дистрофии», - отмечается в сообщении.

«За издевательство над животными с применением жестоких методов суд вынес горе-хозяину приговор, принудив его оплатить максимальную сумму штрафа, предусмотренную Уголовным кодексом Украины», - отметили в пресс-службе прокуратуры.