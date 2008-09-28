В Полтаве сожгли 9 тысяч таблеток экстази

В Полтаве в присутствии специальной комиссии, СМИ, руководителей Службы безопасности Украины в Полтавской области уничтожено путем сжигания свыше 9 тыс. таблеток экстази.

Как передает корреспондент УНИАН, партия пилюль была изъята с незаконного обращения у злоумышленника, гражданина Украины, при попытке сбыта в октябре 2006 года. Правонарушителя задержали в результате проведения общей операции СБУ и правоохранительных органов иностранных государств по перекрытию контрабандного канала поступления из стран Западной Европы на территорию Украины психотропного вещества.

Прибыль наркодельца в случае продажи такого количества наркотического вещества могла бы составить свыше 700 тысяч гривен.

По материалам уголовного дела, расследованного УСБУ в Полтавской области, судом Октябрьского района г. Полтавы вынесен приговор относительно злоумышленника. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Экстази, как известно, включено в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, обращение которых запрещено.