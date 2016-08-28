Задержание в Волновахе офицера-пограничника, который продавал амфетамин: новые подробности

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили в Волновахе заместителя начальника пограничного отряда, который реализовывал психотропное вещество амфетамин военнослужащим.

Правоохранители задокументировали три факта реализации капитаном психотропов. За пакет амфетамина весом 2 грамма наркоделец получал тысячу гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали заместителя начальника на территории пограничного отряда после очередной реализации наркотиков.

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Во время обысков по месту жительства капитана и двух местных жителей, его подельников, оперативники СБУ изъяли семь свертков с амфетамином, 35 тыс. грн, боевую гранату Ф-1 и травматический пистолет "Макаров" без документов. Во дворе одного из наркодилеров было также обнаружено 35 кустов каннабиса.

Открыто уголовное производство ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Капитана и обоих сообщников задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook написал, что 26 августа следователи Мариупольского гарнизона военной прокуратуры сил АТО по материалам подразделения "К" УСБУ в Донецкой области задержали заместителя начальника пограничной заставы ОБПК "Волноваха" Донецкого пограничного отряда, а также двух гражданских лиц во время очередного факта сбыта амфетамина военнослужащим ВСУ.