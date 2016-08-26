Суд арестовал одного из главных налоговиков Николаевщины, задержанного на взятке в 700 тысяч

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачова, соответствующее решение суд принял 25 августа. Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей посреднику в этом преступлении.

По словам Стекачовой, чиновник и посредник были задержаны 23 августа во время получения очередной части неправомерной выгоды в размере 140 тысяч гривень.

«Всего правоохранителями задокументировано несколько эпизодов вымогательства и получения должностным лицом взяток на общую сумму почти 700 тысяч гривень за непрепятствование в осуществлении предприятием коммерческой деятельности», - добавила пресс-секретарь.

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Заместитель военного прокурора Одесского гарнизона Андрей Глумаков отметил, что прокуратура настаивала на залоге в размере 10 миллионов гривень налоговику и 5 миллионов - посреднику.

«К сожалению, суд с такой позицией прокурора не согласился, определив залог в значительно меньшем размере: 1,15 миллиона гривень - для чиновника, 800 тысяч гривень - для соучастника», - подчеркнул Глумаков.

Проводится расследование по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 августа правоохранители задержали первого заместителя начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Романа Подгородинского, который получил 700 тысяч гривен взятки. Деньги он получил через посредника за принятие решения о закрытии уголовного производства.