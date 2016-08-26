На Львовщине мужчина заявил, что его избили полицейские: возбуждено дело

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины, а именно превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием или угрозой применения насилия к потерпевшему.

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В настоящее время в указанном уголовном производстве назначено проведение судебно-медицинской экспертизы лицу - заявителю, кроме этого назначено служебное расследование относительно правомерности действий указанных сотрудников полиции.

Досудебное расследование будет проводить следственный отдел прокуратуры Львовской области.

Указанные действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в ночь на 24 августа во время задержания полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера. Как утверждают в полиции, Цукерман сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники". Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной областным бюро судебно-медицинских экспертиз 24 августа, он скончался от огнестрельных ранений, на теле погибшего обнаружено как минимум 4 огнестрельных ранения, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым "патроном Флобера".

Смерть жителя Кривого Озера вызвала бунт жителей райцентра, которые пытались помешать вывозу в Николаев 6 полицейских, которые выезжали по адресу Цукермана. Трое из них на данный момент считаются подозреваемыми, еще трое сотрудничают со следствием.

В результате состав отделения полиции в Кривом Озере был расформирован и будет набран заново, также из-за инцидента был заменен начальника Главного управления полиции в Николаевской области.