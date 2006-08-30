Азаров не собирается изобретать велосипед

Главная задача правительства - улучшить в 2007 году финансовую ситуацию в аграрно-промышленном комплексе. Об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ на встрече с председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ, народными депутатами и членами правительства по поводу подготовки проекта бюджета на 2007 г.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.АЗАРОВА, в ходе подготовки проекта государственного бюджета возник целый ряд проблем, связанных с финансированием агропромышленного комплекса. По его мнению, усилия государства в предыдущие годы по стабилизации, наращиванию объемов, улучшению материально-технической базы АПК не принесли ожидаемого эффекта. Н.АЗАРОВ считает, что проблемы, которые существуют в этой отрасли, возникли не вчера. Нужно их признать и искать другие пути. «Возможно, не нужно изобретать велосипед, а посмотреть, что есть в других странах», - сказал он.

В ходе совещания его участники отмечали, что льготы по НДС для сельхозтоваропроизводителей не дали ожидаемого результата, поскольку средства осели у посредников. Н.АЗАРОВ подчеркнул, что необходимо набраться мужества и перевести финансовые потоки таким образом, чтобы происходила непосредственная поддержка товаропроизводителей, а не посредников. В частности, в законопроекте о бюджете на следующий год предлагается изменить механизм относительно НДС для АПК. Первый вице-премьер подчеркнул, что речь не идет о том, что будут уменьшены льготы по НДС, а речь идет о том, что они будут предоставляться непосредственно товаропроизводителю.

Также, по словам Н.АЗАРОВА, предлагается финансирование прямых государственных программ по поддержке села, и не только товаропроизводителей, но и области машиностроения. При этом Н.АЗАРОВ подверг резкой критике состояние этой отрасли. Он выразил мнение, что, возможно, было бы целесообразно покупать лицензии и создавать СП для производства сельскохозяйственной техники. Вместе с тем, он убежден, что государство, в котором производится такой большой объем зерна, должно иметь свое машиностроение.

В свою очередь министр агропромышленной политики Юрий МЕЛЬНИК, выступая на совещании, отметил, что нельзя говорить о плохом состоянии АПК. По его словам, на сегодняшний день отечественный рынок продовольствия насыщен продукцией собственного производства, и рентабельность ее из года в год растет. Он подчеркнул, что благодаря государственной поддержке товаропроизводителей, благодаря специальному режиму налогообложения НДС, рентабельность производства в прошлом году составляла 14,7%. Отрасль стала экспортно-состоятельной и положительное сальдо в АПК в прошлом году составляло около 650 млн. долларов.

Министр отметил, что нельзя отказываться от помощи товаропроизводителю, а также ряду успешных государственных программ в этом направлении. Ю.МЕЛЬНИК отметил, что Министерство по вопросам агрополитики просит выделить в следующем году 12 млрд. грн. на эту отрасль с определенными приоритетами по бюджетным программам. В том числе, на удешевление стоимости кредитов, полученных в коммерческих банках; на предоставление бюджетных кредитов Аграрному фонду для формирования государственного продовольственного резерва, осуществления товарной и финансовой интервенции на рынке продовольствия; на государственную поддержку производства растениеводства и животноводства; на частичную компенсацию стоимости сложной сельскохозяйственной техники.