В Киеве "замаскировали" памятник Щорсу (фото)

19:44, 23 августа 2016
Общество
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В Киеве вокруг памятника Щорсу градили лесами и повесили на них флаг Украины. 

Памятник Щорсу / wikipedia.org

Об этом на своей странице в Facebook написал киевлянин Тарас Мазур.

"Можно еще было, как Дюка, в вышиванку одеть. И в шаровары", - говорится в сообщение.

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Накануне ОУНовцы заявили, что самостоятельно демонтируют памятник Щорсу, если до Дня независимости этого не сделает столичная власть. 

Ранее в департаменте градостроительства и архитектуры заявили, что коммунистические памятники, представляющие художественную ценность, сносить не будут, в том числе памятник Щорсу. Ценность памятников определяет специально созданный экспертный совет.

Щорс / facebook.com/mazur.taras

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