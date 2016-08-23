В Киеве "замаскировали" памятник Щорсу (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал киевлянин Тарас Мазур.

"Можно еще было, как Дюка, в вышиванку одеть. И в шаровары", - говорится в сообщение.

Читайте такжеСнос памятника Щорсу: в ОУН Коханивского рассказали о компромиссе с властью Киева, его должны демонтировать до 24 августа

Накануне ОУНовцы заявили, что самостоятельно демонтируют памятник Щорсу, если до Дня независимости этого не сделает столичная власть.

Ранее в департаменте градостроительства и архитектуры заявили, что коммунистические памятники, представляющие художественную ценность, сносить не будут, в том числе памятник Щорсу. Ценность памятников определяет специально созданный экспертный совет.