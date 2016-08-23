В Киеве "замаскировали" памятник Щорсу (фото)
19:44, 23 августа 2016Общество
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В Киеве вокруг памятника Щорсу градили лесами и повесили на них флаг Украины.
Памятник Щорсу не подлежит сносу / wikipedia.org
Об этом на своей странице в Facebook написал киевлянин Тарас Мазур.
"Можно еще было, как Дюка, в вышиванку одеть. И в шаровары", - говорится в сообщение.
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Накануне ОУНовцы заявили, что самостоятельно демонтируют памятник Щорсу, если до Дня независимости этого не сделает столичная власть.
Ранее в департаменте градостроительства и архитектуры заявили, что коммунистические памятники, представляющие художественную ценность, сносить не будут, в том числе памятник Щорсу. Ценность памятников определяет специально созданный экспертный совет.
Фото: Facebook.com/mazur.taras
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