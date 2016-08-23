Джамале подарили трехкомнатную квартиру в Киеве

Соответствующее распоряжение, которое подписал мэр столицы Виталий Кличко, появилось на сайте Киевской городской государственной администрации.

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В нем говорится, что Джамала за "блестящую победу в международном конкурсе эстрадной песни Евровидение-2016 получает трехкомнатную квартиру в Киеве в Соломенском районе.

"Предоставить Народному артисту Украины Джамаладиновой Сусанне Алимовне на четыре человека (она, мать, отец, дедушка) трехкомнатную квартиру площадью 58,8 кв. м в доме по улице Федора Эрнста", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Джамале присваивали звание почетной киевлянки. Артистку наградили специальной наградой.