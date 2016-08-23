В Днепре здание горсовета украсили 300 национальными флагами (фото)

10:36, 23 августа 2016
Общество
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В Днепре здание Днепровского городского совета по случаю празднования Дня Государственного Флага Украины украсили национальными флагами.

dniprorada.gov.ua

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета Днепра, в окнах здания городского совета установили 300 украинских флагов.

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День Государственного флага отмечается ежегодно 23 августа.

День флага Украины был установлен в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины, согласно указу второго президента Украины Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года.

В 2009 году третий президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в этот указ, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

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