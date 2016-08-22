В Львове угонщик машины проехал на ней 10 метров и врезался в столб

Как сообщает Главное управление полиции во Львовской области, авария произошла 21 августа около 19:10, на улице Джорджа Вашингтона во Львове.

Неизвестный мужчина незаконно завладел автомобилем ВАЗ-2101, который принадлежит стажеру сервисного центра (автомойки) и был припаркован возле автомойки.

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По предварительным данным, злоумышленник не справился с управлением угнанным авто. Проехав около 10 метров, автомобиль въехал в столб.

Правоохранители установили личность мужчины, который незаконно завладел автомобилем львовянина. Им оказался 41-летний ранее судимый житель Радеховского района.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.