В Львове угонщик машины проехал на ней 10 метров и врезался в столб
В Львове угонщик автомобиля не смог с ней справиться.
Как сообщает Главное управление полиции во Львовской области, авария произошла 21 августа около 19:10, на улице Джорджа Вашингтона во Львове.
Неизвестный мужчина незаконно завладел автомобилем ВАЗ-2101, который принадлежит стажеру сервисного центра (автомойки) и был припаркован возле автомойки.
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По предварительным данным, злоумышленник не справился с управлением угнанным авто. Проехав около 10 метров, автомобиль въехал в столб.
Правоохранители установили личность мужчины, который незаконно завладел автомобилем львовянина. Им оказался 41-летний ранее судимый житель Радеховского района.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.