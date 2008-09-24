Сколько стоят коттеджи под Киевом

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 17 по 23 сентября т.г. снизилась на 0,13% (2 долл.) - до 1791 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 438 тыс. 993 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за этот период выросла на 0,13% (3 долл.) - до 2290 долл. за 1 кв. м при средней стоимости 579 тыс. 458 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение стоимости коттеджей зафиксирован в Обуховском районе – на 1 долл., до 2113 долл./кв. м; Киево-Святошинском – на 8 долл., до 2035 долл./кв. м и Васильковском районе - на 5 долл., до 1540 долл./кв. м.

При этом рост стоимости индивидуальных домов наблюдается в Бориспольском районе - на 3 долл., до 1808 долл./кв. м; Вышгородском – на 2 долл., до 1586 долл./кв. м; Броварском - на 11 долл., до 1422 долл./кв. м.

В то же время, стабилизация цен на коттеджи произошла в Макаровском районе - на уровне 1192 долл./кв. м и Бородянском районе - на уровне 1273 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в восьми районах Киевской области (исключая коттеджные поселки) составляет: в Киево-Святошинском районе - 25%, Васильковском - 18%, Бориспольском - 21%, Вышгородском - 5%, Обуховском - 7%, Бородянском - 6%, Броварском - 21%, Макаровском - 9%.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).