Тимошенко надеется, что бензин и дальше будет дешеветь

Правительство надеется, что цены на нефтепродукты в Украине продолжат снижаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

В частности, по ее словам, после достаточно стремительного снижения мировой цены на нефть начали снижаться цены на нефтепродукты на внутреннем рынке Украины, и в правительстве надеются, что снижение цены продолжится и в дальнейшем.

«Сегодня мы фиксируем практически по всем регионам Украины снижение розничных цен на бензин и дизельное топливо. Я думаю, что и дальше будет продолжаться такая тенденция», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что это позитивно скажется на инфляционных процессах в стране.