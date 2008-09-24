Нардепы увидели, что билеты на поезд можно купить только у спекулянтов

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ пообещал народным депутатам от БЮТ Владимиру КАПЛИЕНКО и Геннадию ЗАДЫРКО разобраться с фактами спекуляции билетами на железной дороге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облорганизации БЮТ, при личной встрече с депутатами министр принял решение о создании специальной комиссии, которая займется изучением фактов спекуляции железнодорожными билетами.

По словам депутатов, «поводом для встречи стала криминальная ситуация, сложившаяся вокруг продажи железнодорожных билетов в кассах страны». В частности, на поезда, следующие по маршруту Донецк-Киев, невозможно купить билет в кассах Донецка, поэтому пассажиры вынуждены переплачивать, приобретая необходимые билеты у спекулянтов, которые предлагают свои услуги на вокзалах, отмечают депутаты от БЮТ.

Они уверены, что «в схеме незаконного обогащения задействованы и кассиры, и работники линейных отделов милиции, и криминальные личности». «Нам самим неоднократно предлагали приобрести билеты с переплатой, в то время как в кассе билеты на нужное направление отсутствовали, - рассказали В.КАПЛИЕНКО и Г.ЗАДЫРКО. – 50 гривень сверх цены надо переплатить за один билет, поэтому поездка в Киев и обратно приносит спекулянтам 100 гривень с каждого пассажира»

По словам депутатов, И.ВИНСКИЙ пообещал, что по результатам работы комиссии к виновным сотрудникам вокзалов и их руководству будут применяться строжайшие меры - вплоть до увольнения и открытия уголовных дел по фактам спекуляций железнодорожными билетами.

Г.ЗАДЫРКО и В.КАПЛИЕНКО берут этот вопрос на личный контроль, и будут информировать общественность и СМИ о ходе работы комиссии, говорится в сообщении.