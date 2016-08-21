На Одесчине на Чемпионате по мини-ралли загорелся автомобиль

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, инцидент произошел в 10:43 возле с. Севериновка Ивановского района. На место пожара сразу выехали спасатели, которые дежурили на месте проведения ралли. В 11:04 пожар был локализован, а в 11:09 – ликвидирован.

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В результате пожара погибших и пострадавших нет. Огонь уничтожил автомобиль на площади 6 м2. Спасатели ликвидировали возгорание сухой травы на общей площади 300 м2, которое произошло из-за пожара автомобиля.

Как сообщили в ГСЧС, причиной пожара стало попадание моторного масла на выхлопной коллектор двигателя. В тушении пожара задействовали 1 единицу техники и 4 спасателей. В целом к дежурству на месте проведения ралли привлечено 4 единицы техники и 16 спасателей.