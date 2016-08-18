Экстренная посадка Airbus в Турции: пожар в двигателе самолета с 298 пассажирами на борту "устроила" птица

Об этом сообщает Cumhuriyet.

На борту находились 298 пассажиров. Все они в данный момент ожидают вылета на другом самолете.

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Двигатель лайнера получил серьезные повреждения и будет отремонтирован.

Как сообщал УНИАН, ранее в аэропорту Стамбула экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем. Лайнер выполнял рейс Стамбул-Доху.