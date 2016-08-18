Экстренная посадка Airbus в Турции: пожар в двигателе самолета с 298 пассажирами на борту "устроила" птица
17:20, 18 августа 2016Мир
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Причиной возгорания в двигателе самолета Airbus 330 авиакомпании Qatar Airways, который экстренно сел в аэропорту Стамбула, стала птица, залетевшая в двигатель.
Двигатель лайнера получил серьезные повреждения / twitter.com/avazturk
Об этом сообщает Cumhuriyet.
На борту находились 298 пассажиров. Все они в данный момент ожидают вылета на другом самолете.
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Двигатель лайнера получил серьезные повреждения и будет отремонтирован.
Как сообщал УНИАН, ранее в аэропорту Стамбула экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем. Лайнер выполнял рейс Стамбул-Доху.
Qatar Airways plane's engine catches fire, makes emergency landing at Atatürk Airport (IST)https://t.co/z64qVatqxspic.twitter.com/Kxz0voN7qV— DAILY SABAH (@DailySabah) August 18, 2016
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