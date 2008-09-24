В Дрогобыче в результате взрыва повреждены 22 квартиры

В Дрогобыче Львовской области в результате взрыва повреждено 22 квартиры жилого дома. 4 квартиры практически полностью разрушены.

Как сообщил УНИАН работник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Виталий ТУРОВЦЕВ, больше всего пострадали жильцы квартиры №95 на седьмом этаже, которая могла быть эпицентром взрыва: три человека - 47-летний мужчина, 20-летний юноша и 7-месячная девочка в крайне тяжелом состоянии, со значительными ожогами тела и дыхательных путей из Дрогобычской районной больницы переведены в ожоговое отделение 8-й больницы города Львова.

На данное время всего из дома отселены 90 человек. На месте происшествия работают эксперты, которые определяют степень повреждения дома. Правоохранительные органы проводят расследования обстоятельств, повлекших взрыв в доме.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября в 21.00 в многоэтажном жилом доме в Дрогобыче произошел мощный взрыв.

С места трагедии были спасены семь человек (двое мужчин, три женщины и двое детей). 33-летняя женщина по пути в больницу скончалась.

Согласно предварительным заключениям МЧС, в жилом доме взорвался бытовой газ.

7 февраля во Львове в трехэтажном жилом доме по улице Костюшка, 14 произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и 10 пострадавших были спасены из-под завала. Из них семь че6ловека были госпитализированы. Причины взрыва до сих пор не обнародованы.