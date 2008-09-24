Мать погибшего гражданина Украины находится в Италии

Генеральное консульство Украины в Милане предоставило необходимые разъяснения родным украинцев, которые пострадали в результате обрушения здания на острове Мурано (Венеция), касающиеся правовых путей решения вопроса о возмещении и страховых выплатах фирмой-работодателем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, Генконсульство прислало дополнительную информацию об одном погибшем и двух пострадавших гражданах Украины в результате обрушения здания 22 сентября.

Мать погибшего гражданина находится в Италии для сопровождения гроба с телом сына в Украину для захоронения по месту жительства.

Двое пострадавших граждан Украины продолжают находиться в центральной больнице Венеции. По оценкам итальянских медиков, угрозы их жизням нет.

Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.