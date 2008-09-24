Сегодня 20% европейцев живут в горах

Европарламент убежден в необходимости специальных мер для содействия сельскому хозяйству в горах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном 23 сентября докладе Михла ЭБНЕРА (группа народных партий, Италия).

“За” проголосовали 487 депутатов, против – 73.

В документе депутаты, в частности, заявили о необходимости уделить большее внимание сельскому хозяйству в горах во время проведения реформы Общей сельскохозяйственной политики, предусмотреть большую поддержку ассоциациям горных аграриев, выделить специальную поддержку молочному сектору в горных зонах, предусмотреть дополнительную поддержку для молодых фермеров, которые занимаются сельским хозяйством в горной местности.

Депутаты отметили, что сегодня около 20% европейцев живут в горах, при этом сельское хозяйство в горных регионах сталкивается сегодня с проблемами транспортировки, коммуникаций и высоких производственных расходов.