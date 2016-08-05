Россия развернула две новые дивизии вблизи границ с Украиной - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на брифинге в Киеве.

«Кроме оккупированных территорий мы можем увидеть, что происходит у восточных границ нашей страны, где развернуты уже две новые российские дивизии», - сказал он.

«В современных условиях для Украины наиболее опасными являются возможные действия российских воздушно-космических сил, и именно на Ближнем востоке, в Сирии Россия активно проводила испытания именно своих воздушно-космических сил, уничтожая гражданскую инфраструктуру сирийских городов», - подчеркнул Турчинов.

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«На аэродроме Миллерово, который находится вблизи нашей восточной границы, очень близко к нам расположена российская военная авиация, в первую очередь штурмовая авиация, которая предназначена полностью для выполнения боевых задач»,- заявил секретарь СНБО.

Ранее издание Gazeta Wyborcza писало, что Россия готовится к большой войне и стягивает войска к границе Украины. В минувшую пятницу в бюллетене "Независимый военных взгляд", который получают все части российской армии, открыто было написано: "Россия не исключает большой войны. Украина становится нашим стратегическим врагом". И якобы именно поэтому Москва отправляет мощные силы на украинскую границу.