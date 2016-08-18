Ведущий "Что? Где? Когда?" указал на дверь знатоку Новикову из-за защиты Савченко

Крюк объяснил в интервью газете «Московский комсомолец», что Новиков должен покинуть клуб из-за того, что был адвокатом Надежды Савченко.

По мнению Крюка, Новиков должен был выбрать, что для него важнее - клуб знатоков или политическая карьера.

«Пойми, если ты защищаешь Савченко и ты игрок «ЧГК», то, значит, «ЧГК» - тоже за Савченко», - объяснил ведущий программы, добавив, что программа «Что? Где? Когда?» вне политики.

На вопрос о том, должен ли Новиков уйти, Крюк ответил «безусловно». «Сначала попрощайся с нами, а потом занимайся Савченко», - сказал он.

В свою очередь адвокат Илья Новиков заявил, что был готов к этому и на Крюка не держит зла.

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"У меня к Борису нет никаких претензий, и я не понимаю, почему они должны быть у других. Я прекрасно понимал, когда принимал в июле 2014 защиту Савченко, что это может доставить неприятности "Что?Где?Когда?". Первое, что я сделал, подписав соглашение о защите - позвонил продюсерам и сказал, что понимаю их трудности и в любой момент уйду", - написал Новиков на своей странице в Facebook.

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По словам адвоката, Крюк предупреждал его о необходимости определиться с приоритетами.

"Моя команда должна была играть в весенней серии в марте 2016, но они отказались садиться за стол без меня. Это меня очень тронуло. Спасибо, Алесь, Юля, Гюнель, Гриша и Стас. Борису стоило бы найти способ вернуть их поскорее", - добавил Новиков.