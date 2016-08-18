За последние полтора года в ДТП погибло больше украинцев, чем в зоне АТО - СМИ

Смертность украинцев в ДТП в пересчете на 100 тысяч населения превысила показатели 2012 года, хотя тогда в официальной статистике тогда учитывались оккупированный Крым и самые густонаселенные районы Донбасса, которые сейчас находятся под контролем боевиков. Об этом говорится в статье в новом выпуске журнала "Новое время".

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"За первое полугодие 2016-го пострадали 15,5 тыс. человек, в то время как за аналогичный период 2015-го — 12,1 тыс. В стране растет не только травматизм, но и общее число ДТП: за весь прошлый год произошло 134 тыс. случаев аварий и наездов, а всего за шесть месяцев 2016-го — 72 тыс. случаев, что по итогам года может вылиться в более чем 140 тыс. происшествий", - приводит статистику автор материала.

Основными причинами нарастающего числа дорожных происшествий в Нацполиции называют превышение скорости движения, неумелое маневрирование, езду в нетрезвом состоянии.

По статистике самый опасный для всех участников движения регион страны - столица. В прошлом году в Киеве произошло 35,8 тыс. ДТП. У занявшей второе место Одесской области число дорожных происшествий вдвое меньше — 12 тыс. Далее идет Харьковщина со своими 10 тыс. случаев.

"По уровню ДТП со смертельным исходом Киев опережает многие крупные европейские города. Ежегодно здесь на каждые 100 тыс. жителей фиксируют примерно 4,6 случаев летального исхода для участников аварий. По данным же Европейского совета безопасности дорожного движения, в Берлине этот показатель равен 1,6, а в Лондоне — 2,5", - сообщается в статье.

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В сравнении с некоторыми европейскими странами Украина также проигрывает. В Швеции — одной из самых благополучных стран Европы по уличной безопасности — коэффициент смертности в ДТП равен 2,8 на 100 тыс. человек. Украинский уровень в три раза хуже — 10,8 смертей на 100 тыс. человек. Он заметно превышает не только шведский, но и аналогичные коэффициенты для Германии — 4,3, Франции — 5,1 и даже экспрессивной Италии — 6,1. Из стран ЕС ближе всего к Украине Польша — 10,3 и Литва — 10,6 смертей на 100 тыс. населения.

В Нацполиции именно превышение скорости называют главной причиной ДТП, в результате которых есть пострадавшие — 5,5 тыс. случаев по стране за 2015 год. Далее — по убывающей — идут аварии при маневрах (3,3 тыс.) и вождение в состоянии алкогольного опьянения (2,3 тыс. случаев). Пьянство все уверенней выходит на первые роли в статистике дорожных происшествий. Только за первые полгода 2016-го нетрезвые водители стали причиной 1,2 тыс. аварий — это плюс 26% к аналогичному прошлогоднему показателю.

Более подробно о ситуации на дорогах страны читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".