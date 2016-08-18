Госспецсвязи должна выдать сертификат безопасности реестра е-деклараций до 31 августа - глава НАПК

Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Корчак.

По ее словам, до 31 августа Госспецсвязи в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций в Украине должна доработать первые три модуля программного обеспечения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Корчак отметила, что Госспецсвязи предстоит устранить недостатки, допущенные компанией-разработчиком программного обеспечения, и выдать так же до 31 августа аттестат соответствия комплексной системы защиты информации Единого государственного реестра деклараций.

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По словам председателя НАПК, такое решение было принято в ходе рабочего совещания у президента Петра Порошенко по вопросам запуска системы электронного декларирования.

"Президент при этом подчеркнул, что для полноценного функционирования системы Единого государственного реестра деклараций создана надлежащая законодательная база, и никакие технические проблемы не могут срывать стратегически важный для государства план и становиться помехой твердой политической воле бороться с коррупцией", - отметила Корчак.

Она сообщила, что участники совещания были единодушны в том, что в условиях, когда компания-подрядчик недобросовестно исполнила свои обязательства, ГСССЗИ как государственный орган не имеет другого варианта действий, кроме как взять инициативу и ответственность и обеспечить сертифицированный старт системы.

В свою очередь, по словам Корчак, министр финансов Александр Данилюк заявил о готовности инициировать оперативное решение по финансированию работ по обеспечению четвертого и пятого модулей системы электронного декларирования. Работу над этими модулями ГСССЗИ должна выполнить самостоятельно в сжатые сроки.

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Как сообщал УНИАН, 15 августа Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. Однако эта система заработала без предусмотренной законом сертификации.

Сертификацию системе должна была выдать Государственная служба специальной связи и защиты информации. Однако в этом ведомстве заявляли о проблемах с программным обеспечением для системы е-декларирования.

В свою очередь правозащитники отмечают, что запуск системы электронного декларирования без сертификации может позволить чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование ложной информации.

16 августа в Госспецсвязи заявили о невозможности возобновить государственную экспертизу комплексной системы защиты информации Реестра электронного декларирования из-за неустраненных недостатков.