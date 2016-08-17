Климкин: Защищенная система е-декларирования точно заработает до конца августа

Об этом Климкин сказал в эфире «5 канала».

Он отметил, что такая система прежде всего необходима собственно Украине.

«Для международных партнеров это конечно важно, но в первую очередь электронное декларирование как элемент борьбы с коррупцией нужно Украине, как и все реформы для безвизового режима", - сказал министр.

Он отметил, что эта система должна работать стабильно.

«Если оно должно заработать, то должно работать стабильно. Если программное обеспечение, которое будет применяться или менеджмент этой системы будут недостаточно совершенными и надежными и потом некий хакер или случайно, или даже кто-то сознательного его будет нанимать, проникает в эту систему или разбивает эту систему, то вообще вся система станет под вопрос. Поэтому или будет работать почти идеально», - сказал он.

«Я очень надеюсь, что в последующие дни все это заработает, программное обеспечение будет улучшено... и оно 100% будет запущено до конца месяца», - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации.

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Сертификацию системе должна была выдать Госспецсвязь. Однако в этой службе заявляли о проблемах с программным обеспечением для системы электронного декларирования.

В свою очередь правозащитники отмечают, что запуск системы электронного декларирования без сертификации может позволить чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование ложной информации.

16 августа в Госспецсвязи заявили о невозможности восстановить государственную экспертизу комплексной системы защиты информации Реестра электронного декларирования из-за неустраненных недостатков.