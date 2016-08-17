"Лучше один раз увидеть": итальянский парусник в порту Одессы сняли с высоты птичьего полета

Видео опубликовал сайт города Одессы 048.ua.

Лучше один раз все же увидеть, чем безконечно о нем говорить, утверждает автор видео, снятого с квадрокоптера, Вячеслав Грубый.

Как сообщал УНИАН, в Одессу впервые прибыл учебный парусник ВМС Италии Рalinuro. Парусник был спущен на воду в 1934 году. Представляет собой трехмачтовую баркентину (парусное судно с косыми парусами на всех мачтах, кроме носовой (фок-мачты), несущей прямые паруса). Этот тип парусного вооружения появился в середине 19 века. Водоизмещение - 1450 тонн, длина - 69 метров, ширина 9,8 метров, осадка 5,7 м. Способна развивать скорость до 9,5 узлов. Высота гротмачты - 35 метров, площадь парусов - 1000 кв. м, количество парусов - 15; экипаж - 84 человека.