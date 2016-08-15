Глава ГПСУ: В Крыму можно наблюдать очередное проявление гибридной войны со стороны России против Украины

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

По его словам, реально это не государственная граница. Это административная граница, ведь Крым - это временно оккупированная территория и пересекают ее только граждане Украины. Иностранцы только с разрешения, которое они могут получить с материковой части Украины.

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Председатель Государственной пограничной службы также рассказал, какие действия сейчас проводит РФ со стороны оккупированного Крыма: "Сейчас значительно усилена охрана со стороны правоохранителей РФ, активно используются вертолеты - около 20 вертолетов, 8 беспилотников, при том шесть из восьми - с залетом на территорию, которую мы контролируем. От 700 м до 20 км аж в район Хорлов. Значительное усиление режимных мероприятий, выставление дополнительных блокпостов, активные действия национальной гвардии, активные действия пограничников, использование специальных средств наблюдения в виде воздушного шара, который они использовали, чтобы наблюдать за нами. Катера на воздушной подушке значительно активизировались. Но это все действия правоохранителей, не военных. Относительно военных, по нашей информации, военные готовятся к учениям «Кавказ-2016", которые должны начаться где-то 16 августа».

Назаренко также объяснил действия пограничников в отношении российских БПЛА: «На админгранице с Крымом не проводится антитеррористическая операция, поэтому... по закону влиять на БПЛА на контролируемой территории имеют право только ВСУ. Мы фиксируем, передаем, они (ВСУ - УНИАН) принимают решения и проводят соответствующие меры".