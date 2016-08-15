Кто, по вашему мнению, срывает запуск системы электронного декларирования? - опрос УНИАН
15:46, 15 августа 2016Общество
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Сегодня необходимая для получения "безвиза" система электронного декларирования в Украине вроде официально и заработала в назначенный срок, однако без необходиміх сертификатов, а, следовательно, - не так уж и официально.
Кто срывает электронное декларирование? / Фото УНИАН
УНИАН предлагает своим читателям высказать свое мнение относительно того, кто виноват в срыве запуска системы электронного декларирования в Украине.
Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель Национального агентства предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально начала работать система электронного декларирования.
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Вместе с тем эта система начала работать без предусмотренной законом сертификации.
Отметим, что внедрение электронного декларирования является одним из обязательных условий введения безвизового режима Украины с Евросоюзом.
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