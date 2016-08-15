Кто, по вашему мнению, срывает запуск системы электронного декларирования? - опрос УНИАН

УНИАН предлагает своим читателям высказать свое мнение относительно того, кто виноват в срыве запуска системы электронного декларирования в Украине.

Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель Национального агентства предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально начала работать система электронного декларирования.

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Вместе с тем эта система начала работать без предусмотренной законом сертификации.

Отметим, что внедрение электронного декларирования является одним из обязательных условий введения безвизового режима Украины с Евросоюзом.