Счета роддома арестованы в интересах семьи умершей пациентки

Коммунальное предприятие "Территориальное медицинское объединение "Бердянская городская детская больница и родильный дом" выплачивает 100 тыс. грн. семье пациентки, умершей после родов.

Информацию об этом сегодня УНИАН официально подтвердила заместитель мэра Бердянска по гуманитарным вопросам Оксана НЕВЗОРОВА.

"Действительно, на сегодняшний день счета КП "ТМО "Бердянская городская детская больница и родильный дом" арестованы и с них взыскано 68 тыс. грн. во исполнение решения суда о возмещении ущерба семье пациентки, около 10 лет назад умершей через несколько дней после родов в данном медучреждении. Это часть стотысячной суммы, которую суд обязал выплатить: все, что было на счетах ТМО, к моменту наложения ареста. Остальные 32 тыс. грн. будут выплачиваться по реструктуризации", - рассказала О.НЕВЗОРОВА.

По данным СМИ Бердянска, 29-летняя жительницы портового города, семье которой удалось доказать в суде вину медучреждения в трагедии, умерла в 1999 г. через 12 дней после рождения дочери. Члены семьи погибшей посчитали, что причиной смерти молодой женщины стала халатность врачей, приведшая сначала к легочной тромбоэмболии, а затем и к летальному исходу и доказали это и в суде первой инстанции, и в апелляционном суде.