В Одесском дельфинарии "Немо" очередное пополнение — на свет появился дельфинёнок!

Роды прошли хорошо под руководством лучших специалистов по содержанию и воспитанию морских млекопитающих. Ветеринары, тренеры и дайвмастера были готовы в любой момент оказать первую помощь при рождении, и даже сняли уникальные кадры.

Мама малыша Джулия произвела на свет детёныша довольно быстро и справилась с родами очень хорошо. Вся стая заметно переживала за роженицу, находясь постоянно поблизости, и была готова в любой момент инстинктивно помочь в родовом процессе. Как только малыш родился, он самостоятельно всплыл на поверхность, чтобы сделать свой первый вдох. В это время счастливая мамочка поддерживала его и помогала держаться на воде.

В настоящее время дельфинёнок и мама чувствуют себя отлично, и ни на минуту не отплывают друг от друга. Малыш совершенно здоров, полон сил и энергии. Мать кормит новорожденного молочком, учит нырять и плавать. Кормление у дельфинов — очень интересный процесс: кроха тычется носиком в мамино брюшко, а молоко (стоит отметить, что оно очень жирное), высвобождаясь в соленую морскую воду, принимает форму густого облака, которое дельфинёнок с удовольствием проглатывает.

Имя малышу еще не придумали, поскольку пол можно определить только через месяц. Но в дельфинарии «Немо» уже сейчас объявили конкурс на лучшее имя для дельфинёнка! Приз победителю — сертификат на участие в программе «Стань юным тренером дельфинов».

Рождение дельфинов в сети «Немо» — это уже хорошая традиция, которая подтверждает тот факт, что дельфины появляются на свет не только в естественной среде обитания, но там, где им хорошо и созданы самые благоприятные условия для их жизни.